Selena Gomez zeigt sich in ihrer Doku so verletzlich wie nie

Sei zeigt sich total ehrlich. Selena Gomez (30) kämpft schon länger mit psychischen Problemen und den Schattenseiten vom Ruhm. Nun gewährt die Sängerin in einer persönlichen Doku intime Einblicke. Der Trailer zu dem Film "Selena Gomez – My Mind & Me" zeigt schon, wie emotional es wird: "Ich hatte sehr oft, als ich aufgewachsen bin, das Gefühl, nicht gut genug zu sein", gibt Selena etwa total ehrlich zu. In manchen Szenen weint sie, liegt mitgenommen im Bett oder läuft davon.

