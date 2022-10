Doku-Trailer: Selena Gomez ist "dankbar, am Leben zu sein"

So emotional wird die Dokumentation von Selena Gomez (30)! Seit ihrer Kindheit ist die Beauty als Sängerin und Schauspielerin international erfolgreich. Doch ihre Megakarriere birgt auch Schattenseiten: Seit Jahren kämpft Selena mit psychischen Problemen, woraus sie nie ein Geheimnis machte. Mit ihrer eigenen Dokumentation über ihr Leben als Superstar möchte sie sich ihren Fans nun noch offener zeigen – ein neuer "Selena Gomez: My Mind & Me"-Trailer lässt jetzt erahnen, wie ehrlich sich Selena zeigen wird!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Sängerin weitere Eindrücke aus ihrer Doku, in der sie über ihre Karriere, aber auch über ihre psychische Gesundheit ehrliche Worte findet: "Niemanden kümmert es, was du tust. Es geht darum, wer ich bin. Zu mögen, wo ich gerade bin. Ich bin dankbar, am Leben zu sein", offenbarte die 30-Jährige unter anderem in dem neuen Clip.

Ihre Fans können "Selena Gomez: My Mind & Me" ab dem 4. November auf Apple TV+ streamen – sie sind bereits jetzt von der Doku ihres Stars begeistert: "Der Trailer hat mich schon zum Weinen gebracht. [...] Ich liebe dich, Selena", "Mir kommen schon beim Anschauen des Trailers die Tränen! Du hast so viel durchgemacht und all deine Probleme haben dich zu der Person gemacht, die du heute bist", schrieben einige User in der Kommentarspalte.

