Zu enge Hose: So nervös war Lavinia Wollnys Tim vor Antrag!

Tim Katzenbauers Heiratsantrag für seine Liebste Lavinia Wollny (22) ging im wahrsten Sinne des Wortes beinahe in die Hose! Der Grund: Tim ließ einen Tag vor dem großen Moment seinen Anzug beim Schneider ändern – und das ging nach hinten los: Seine Hose ist nämlich plötzlich viel zu eng. "Ich habe ein bisschen Angst, mit der Hose in die Hocke zu gehen", brachte er seine Sorgen zum Ausdruck. Promiflash zeigt euch im Video schon vorab einen Ausschnitt aus dem Staffelfinale von "Die Wollnys"...

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie", am Mittwoch um 21:20 Uhr bei RTL2.

