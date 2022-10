"Am Boden zerstört": Charlotte Dawson über ihre Fehlgeburt

Charlotte Dawson (30) spricht unter Tränen von ihrer Fehlgeburt! Im vergangenen Jahr wurde die Beauty zum ersten Mal Mama: Sie und ihr Partner Matthew Sarsfield durften ihren Sohn Noah auf der Welt begrüßen. Eigentlich hätte die kleine Familie nicht glücklicher sein können. Doch während der Schwangerschaft mit dem zweiten Kind kam die Schocknachricht: Die Ex on the Beach-Bekanntheit erlitt eine Fehlgeburt. Jetzt dachte Charlotte an ihren schweren Schicksalsschlag zurück.

Am vergangenen Sonntag teilte Charlotte ein emotionales Video auf Instagram: "Ich habe gezittert, ich konnte nicht aufhören zu weinen, ich war einfach nur am Boden zerstört, absolut am Boden zerstört", verriet die 30-Jährige über den Moment, als sie von der Fehlgeburt erfuhr. Auch gab Charlotte zu, dass ihr kleiner Sohn sie nach dem verheerenden Verlust "gerettet" habe – sie wisse nicht, was sie und ihr Verlobter ohne ihn getan hätten.

"Ich habe den wunderbarsten kleinen Jungen. [...] Wir [...] wollten unsere Familie erweitern", verriet Charlotte über ihre und Matthews Entscheidung, ein zweites Kind zu bekommen. Der TV-Bekanntheit war es wichtig, mit dem Video öffentlich für Aufklärung zu sorgen: "Es ist besser, über Dinge zu sprechen, anstatt zu verschweigen, wie wir uns fühlen, wir fühlen uns einfach besser, wenn wir es uns von der Seele reden."

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Matthew Sarsfield und Charlotte Dawson mit ihrem Sohn Noah

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson, Matthew Sarsfield und ihr Sohn Noah

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de