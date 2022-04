Charlotte Dawson (29) ihren Fans schlimme Nachrichten verkündet. Im vergangenen Jahr wurde die Ex on the Beach-Bekanntheit zum ersten Mal Mutter – ihr Sohn Noah hat das Licht der Welt erblickt. Eigentlich ist diese Zeit für das TV-Sternchen eine ganz besondere: Charlotte genießt es total, endlich eine eigene kleine Familie zu haben. Umso trauriger ist es, dass ihr kleines Glück nun deutlich getrübt wurde. Die Britin verriet jetzt: Sie war erneut schwanger, hat das Kind aber verloren.

Auf Instagram wendete sich die Brünette jetzt mit einem langen Statement zu Wort – und verkündete darin, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat. "Es war eine extrem harte Woche – physisch und mental. Mein Herz ist gebrochen und mir fehlen die Worte. Leider hatte ich eine Fehlgeburt", erzählte Charlotte. Die Schwangerschaft hatte sie bisher noch gar nicht offiziell gemacht. Nur ihre engsten Freunde und Familienmitglieder hatten davon gewusst. Ausgerechnet am britischen Muttertag habe sie selbst von den Babynews erfahren – umso schlimmer sei es jetzt, dass ihr zweites Kind nicht das Licht der Welt erblicken wird.

Trotz des Schicksalsschlags gibt sich die Reality-TV-Bekanntheit aber stark. "Manchmal soll es einfach nicht sein", betonte sie. Charlotte und ihr Verlobter Matthew Sarsfield finden vor allem Trost in ihrem erstgeborenen Sohn. "Ich werde Noah niemals loslassen. Ich bin so glücklich, dass ich ihn habe", hielt sie fest.

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson, Reality-TV-Star

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihrem Sohn Noah

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson und ihr Partner Matthew

