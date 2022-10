Auf Party mit Kevin Hart: Adele zeigt ihre tolle Figur!

Adele (34) strahlt zwischen ihren Liebsten! Die britische Sängerin könnte momentan wohl kaum glücklicher sein – seit 2021 ist sie mit dem Sportagenten Rich Paul (40) total happy. Mit ihm kann sich die "Hello"-Interpretin nicht nur gemeinsame Kinder, sondern definitiv auch eine Ehe vorstellen. In den vergangenen Monaten zeigte die Musikerin sich mit einem auffälligen Ring am Finger und heizte damit die Hochzeitsgerüchte an. Nun posierte Adele zusammen mit ihrem Rich auf einer Feier – und sah dabei klasse aus!

Via Instagram teilte Kevin Hart (43) einige Schnappschüsse des Abends. Für eine Aufnahme kam der Comedian mit seiner Frau Eniko (38), seinem Kumpel Rich und Adele zusammen. In einem schlichten schwarzen Kleid setzte sich Letztere toll in Szene. Im Übrigen soll der britische Musikstar in den vergangenen Wochen fast vier Kilo abgenommen haben – in ihrer Haut scheint Adele sich nun wohler denn je zu fühlen.

Fit hält sich Adele mit einem ausgeklügelten Sportprogramm. Im Mai verriet die Mutter eines Sohnes im Interview mit Vogue, dass sie morgens Gewichte stemme. Nachmittags setze die Sängerin auf stramme Spaziergänge und Boxen – den Tag schließe sie gerne mit ein wenig Cardio ab.

Getty Images Adele, britische Sängerin

Instagram / adele Rich Paul und Adele

Getty Images Adele im Juli 2022

