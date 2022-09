Mit Ehering gesichtet: Adele heizt die Gerüchte weiter an

Adele (34) ist jetzt unter der Haube! Die Sängerin sorgte in den vergangenen Monaten ordentlich für Gerüchte – es wurde vermutet, dass sie und ihr Freund Rich Paul (40) geheiratet haben. Die zwei Turteltauben lernten sich vergangenes Jahr kennen – seitdem schweben die Britin und der Sportagent auf Wolke sieben. Vor ein paar Tagen sorgte die "Easy On Me"-Interpretin erneut für Verwirrung, als auf einem Rummikub-Set ein Etikett mit der Widmung "The Pauls" zu sehen war. Jetzt lässt sie die Gerüchteküche erneut brodeln!

The Mirror berichtet, dass Adele an Beyoncés (41) Geburtstagsparty in Bel Air teilgenommen habe. Auf den Schnappschüssen fällt ein besonderes Detail ins Auge: Die 34-Jährige wurde mit einem auffälligen, goldfarbenen Ehering an ihrem Ringfinger gesichtet.

Adele sprach in der Öffentlichkeit über ihre Zukunftspläne mit dem Sportagenten. "Ich war noch nie so verliebt! Ich bin verrückt nach ihm!", schwärmte Adele in einem Interview mit Elle UK. Die Grammy-Preisträgerin betonte, dass sie mit Rich auch eine Familie gründen wolle: "Ich bin Hausfrau und Mutter. Ein stabiles Leben hilft mir auch bei meiner Musik."

Instagram / adele Rich Paul und Adele

Getty Images Rich Paul und Adele

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022 in London

