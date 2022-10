"Bachelor in Paradise" 2022: Das sind die heißen Kandidaten

Bachelor in Paradise-Fans aufgepasst: Die vierte Staffel der Datingshow startet am 3. November auf RTL+! Ehemalige Bachelor- und Bachelorette-Teilnehmer versuchen erneut, ihr großes Liebesglück zu finden. Wie in den vergangenen Staffeln ist auch dieses Mal Ur-Bachelor Paul Janke (41) als Barkeeper dabei. Promiflash stellt euch die heißen Kandidaten der diesjährigen Staffel vor! Unter anderem sind Bachelor-Zweite Jana-Maria Herz (30) und Jade Übach (28) mit von der Partie, die garantiert für Unterhaltung sorgen werden...

