Wieso scheint Zico Banach (30) bei den Bachelor in Paradise-Zuschauern nicht mehr so beliebt zu sein? Der Kölner hatte in diesem Jahr versucht, das Herz der Bachelorette Maxime Herbord (27) zu erobern – und galt als absoluter Fan-Favorit. Doch nur kurz vor dem Finale warf ihn die Halbniederländerin raus. Daraufhin machte der Influencer bei dem Kuppelshow-Ableger den nächsten Anlauf, sein Liebesglück zu finden. Dieses Mal konnte er die Zuschauer allerdings weniger von sich überzeugen. Für manche wirkte es, als würde er sich verstellen. Nun bezieht Zico Stellung dazu!

Im Interview mit Promiflash erzählte der einstige Development-Manager, dass es einem eigentlich egal sein sollte, was andere Menschen von einem denken, wenn man an solchen Shows teilnehme. "Bei beiden Formaten wurden nicht alle Facetten von mir gezeigt, was ich etwas schade finde und dann natürlich dazu führen kann, dass der Zuschauer etwas verwirrt ist, wenn er dann plötzlich etwas sieht, was er von der Person vielleicht nicht erwartet hätte", erklärte der 30-Jährige. Er könne jedoch versichern, dass er sich weder bei "Die Bachelorette" noch bei "Bachelor in Paradise" verstellt habe.

Darüber hinaus betonte Zico, dass die Personen, die ihm wichtig seien – seine Familie und seine Freunde – wüssten, wie er wirklich sei. "Ich bin zu 100 Prozent bei mir und super-happy. Wenn es jemandem nicht passt, ist das nicht mein Problem", fasste er zusammen.

Instagram / zicoriccardo Zico Banach im Oktober 2021

Bachelor in Paradise, RTL "Bachelor in Paradise"-Star Zico Banach

Instagram / zicoriccardo Zico Banach bei der Fashion Week in Berlin, September 2021

