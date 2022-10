Ex wiederholt im Prozess Gewaltvorwürfe gegen Jérôme Boateng

Schlimme Anschuldigungen gegen Jérôme Boateng (34)! Im vergangenen Jahr wurde der einstige FC Bayern München-Star vor Gericht wegen schwerer Körperverletzung zu einer Bußgeldstrafe von rund 1,8 Millionen Euro verurteilt. Das wollte der Sportler jedoch nicht akzeptieren und ging Berufung. Seit heute steht der Bruder von Kevin Prince Boateng (35) deswegen erneut vor Gericht – ihm wurde bereits ein schnelles Verfahrensende angeboten, das er aber ablehnte. Im Zeugenstand berichtete Jeromes Ex-Lebensgefährtin nun erneut von beunruhigenden Geschehnissen...

Wie Bild berichtete, sagte die ehemalige Freundin des Fußballprofis in dem Prozess aus. 2018 soll Jerome ihr im Karibik-Urlaub Gegenstände an den Kopf geworfen haben – auch von einem Biss in den Kopf sprach sie vor Gericht. Zudem habe der 34-Jährige sie zu Boden geworfen und mit der Faust geschlagen: "Er hat mir in die Niere geboxt." Bei dem mutmaßlichen Übergriff soll sich der Sportler am Armband seiner damaligen Freundin verletzt haben. "Er spuckte mir auch sein Blut ins Gesicht", schilderte sie weiter im Zeugenstand

Des Weiteren deutete Jérôme einstige Gefährtin auch an, dass Geschehnisse solcher Art nicht zum ersten Mal passiert seien. "Ich kenne diese Angriffe schon. Es haben viele körperliche Übergriffe stattgefunden", sagte sie während des Verfahrens aus. Ihre Beziehung sei "toxisch" gewesen – Anzeige erstattete die Ex-Freundin aber erst drei Monate nach dem Vorfall, da es für sie eine "schwere Entscheidung" gewesen sei.

Getty Images Jérôme Boateng im Amtsgericht in München

Getty Images Jérôme Boateng im Oktober 2019 in New York

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng im Jahr 2020

