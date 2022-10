Kein Selbstmitleid mehr! Michael J. Fox genießt jeden Moment

Für Michael J. Fox (61) ist jeder Tag wertvoll! Seinen Fans wird der Schauspieler wohl immer durch seine Rolle in der Zurück in die Zukunft-Reihe im Gedächtnis bleiben. Er kann allerdings nur noch unter Beschwerden arbeiten, denn er leidet seit 1992 an Parkinson. Mittlerweile zogen die Symptome sogar eine halbseitige Lähmung mit sich. Doch er lässt den Kopf nicht hängen: Michael genießt sein Leben in vollen Zügen!

"Körperlich geht es mir zurzeit gut", sagte Michael People. "Der Kreis der Dinge, die ich tun kann, wird kleiner. Aber ich bin froh, dass es in der Mitte des Kreises Dinge gibt, die unantastbar sind, wie meine Familie und die Zeit, die ich mit ihnen habe." Diese Erkenntnis sei für den Hollywoodstar nach einem schweren Sturz gekommen, bei dem er sich vor allem selbst bemitleidet habe. Um diese Frustration zu überwinden, habe er seinen Zustand anerkennen müssen: "Man kann Realist und Optimist zugleich sein. Wenn ich das nicht akzeptiere, kann ich nicht weitermachen."

Michaels beste Unterstützung sei seine Frau Tracy Pollan und seine vier Kinder. "Ich habe eine tolle Familie. Meine Kinder sind großartig. Sie setzen ihre Energie dafür ein, etwas zu verändern und Dinge besser zu machen", schwärmte der 61-Jährige. Seine jüngste Tochter Esmé verließ zwar gerade erst das Haus in Richtung College, aber die Familie stehe sich trotz der Entfernungen näher als zuvor.

Anzeige

Getty Images Michael J. Fox beim Tribeca Film Festival 2019

Anzeige

Instagram / realmikejfox Michael J. Fox mit seinem Hund, 2019

Anzeige

Getty Images Tracy Pollan und Michael J. Fox, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de