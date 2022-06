Michael J. Fox (60) leidet unter seiner Krankheit. Der Zurück in die Zukunft-Schauspieler verheimlichte über sieben Jahre seine Parkinson-Erkrankung in der Angst, seine Fans würden seine Filme nicht mehr ansehen oder lustig finden. Ende 2020 entschloss er sich jedoch, seine Diagnose trotz der Zweifel öffentlich zu machen und nahm sich mehrere Karrierepausen. Jetzt offenbart Michael, welche Schattenseiten die Parkinson-Krankheit im Hinblick auf seinen Beruf hat.

In Mike Birbiglias Podcast "Woking It Out" gab Michael offen zu, dass die Erkrankung seinen Job als Schauspieler erschwert. "Ich kann mir keine fünf Seiten Dialog merken. Ich kann es einfach nicht", gestand er. Dies wäre eine komplette Umstellung für ihn, weil er schon immer eine Begabung für das Auswendiglernen langer Texte gehabt habe. Seit der Erkrankung sei sein Kurzzeitgedächtnis jedoch im Eimer.

Das unterstützende Umfeld des Schauspielers helfe ihm jedoch, mit der Situation zurechtzukommen. Seine Frau Tracy Pollan ist seit der ernüchternden Diagnose für ihn da. Sie half ihm bereits aus der Alkoholsucht, in die er nach dem Parkinson-Befund gerutscht war, heraus.

Anzeige

ActionPress Doc Brown (Christopher Lloyd) und Marty McFly (Michael J. Fox) in "Zurück in die Zukunft"

Anzeige

Getty Images Michael J. Fox im April 2019

Anzeige

Getty Images Tracy Pollan und Michael J. Fox, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de