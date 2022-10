Leidet Amira Pocher immer noch an Panikattacken und Ängsten?

Amira Pocher (30) gewährt Einblicke in ihre mentale Gesundheit. Die Moderatorin ging schon in der Vergangenheit total offen damit um, dass sie manchmal unter Panikattacken leidet und eine Therapie dagegen macht. Die bekam sie vor allem dann, wenn die Frau von Oliver Pocher (44) von ihren Kindern getrennt war. Jetzt berichtete Amira, wie es ihr im Moment mit den Angstzuständen geht.

Auf ihrem Instagram-Profil fragte ein Fan die TV-Bekanntheit, ob sie noch unter ihren Ängsten leidet. "Ich habe immer wieder Rückfälle", erzählte Amira daraufhin. Gerade erst vor wenigen Tagen brach sie in einem Flugzeug in Tränen aus: "Diesmal war es aber keine Panikattacke, die habe ich mittlerweile ganz gut im Griff, sondern Trauer beziehungsweise Angst, dass mir was passiert und ich meine Kinder nie wiedersehe. Das geht leider noch nicht ganz weg", gab sie ganz ehrlich zu.

Insgesamt gehe es ihr und ihrer Familie aber wirklich gut, wie sie betonte. "Ich kann mich sehr glücklich schätzen und bin jeden Tag stolz auf meine Familie", schwärmte Amira im Rahmen der Q&A-Fragerunde.

Anzeige

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Mai 2022

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher an ihrem 30. Geburtstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de