Nach Trennung: Pietro Lombardi stalkte Laura mit Fake-Profil

Pietro Lombardi (30) konnte Laura Maria Rypa (26) einfach nicht vergessen. Der Sänger und die Influencerin sind heute ein glückliches Paar und erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Doch das war nicht immer so. Die beiden trennten sich zu Anfang ihrer Beziehung mehrfach. Um trotz Trennung weiterhin etwas von Lauras Leben mitzubekommen, ließ sich Pietro was Besonderes einfallen. Er stalkte sie unter einem Fake-Profil.

In ihrem Podcast "on – off" kam das Paar auf seine zahlreichen Trennungen zu sprechen. Nachdem sich die beiden mehrfach trennten, wieder zusammen kamen und ihre Beziehung erneut beendeten, wollte der DSDS-Juror eigentlich mit Laura abschließen. Dennoch legte er sich Fake-Accounts zu, um Lauras Instagram-Storys weiterhin anschauen zu können.

"Deine Fake-Accounts und so, die ich dann blockiert habe", erinnerte sich Laura zurück. Heute können die beiden darüber lachen, doch vor allem unter der ersten Trennung hat Pietro sehr gelitten, erzählte der 30-Jährige: "Das hat mir so die Füße weggerissen, weil ich dachte: Da habe ich diese Frau einfach jedem gezeigt und jetzt habe ich nach einem Monat versagt."

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

