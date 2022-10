Trotz Fanfreude: "Bachelor in Paradise" kommt nicht im TV!

Bachelor in Paradise-Fans müssen jetzt ganz stark sein! Im vergangenen Jahr startete die Datingshow im Fernsehen, doch wegen schlechter Quoten wurde der Sendeplatz immer weiter nach hinten verschoben – bis es schließlich nur noch im Netz abrufbar war. Dabei endete die Staffel tatsächlich doch mit einem Hammer: Die Kandidaten Samira Klampfl (28) und Serkan Yavuz (29) überraschten mit Baby-News. Trotzdem schafft es die neue Staffel auch dieses Jahr nicht ins TV!

Wie DWDL.de berichtet, bleibt das Rosenformat vorerst nur auf RTL+ abrufbar. Und das, obwohl die Fans schon jetzt ganz aus dem Häuschen sind. Auf Social Media zeigen sich die User begeistert über den Showstart. Ab dem 3. November startet die Show rund um die Kandidaten Max Adrio (33) und Co. Ein Funken Hoffnung auf einen Platz im TV bleibt jedoch: "Wir behalten uns vor, die Folgen gegebenenfalls auch im linearen Programm zu zeigen", betonte eine Sendersprecherin.

Der Cast klingt eigentlich schon mal vielversprechend. So ist unter anderem "Bachelor in Paradise"-Veteranin Jade Übach (28) am Start – und auch die flirtfreudige Jana-Maria Herz (30) aus Dominik Stuckmanns (30) spannender Bachelor-Staffel wird um Rosen kämpfen und sie verteilen.

Anzeige

RTL / René Lohse Max Adrio, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

Anzeige

RTL / René Lohse Jade Übach, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

Anzeige

RTL / René Lohse Paul Janke, Barkeeper bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de