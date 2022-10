Neue Staffel! Das sind die "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Bachelor in Paradise geht in die nächste Runde! In der Realityshow treffen ehemalige Kandidaten aus den Dating-Formaten Der Bachelor und Die Bachelorette aufeinander, um einen zweiten Versuch zu starten, im Fernsehen die große Liebe zu finden. Bei einigen ehemaligen Kandidaten führte das sogar zum Erfolg. Bei den Ex-Teilnehmern Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (28) kam mittlerweile schon das erste Kind zur Welt. Jetzt beginnt bald die neue Staffel und das sind die Kandidaten!

Auf dem offiziellen Instagram-Account von "Bachelor in Paradise" wurden jeweils sechs Mädels und Jungs bekannt gegeben, die den Rosen eine zweite Chance geben wollen. Unter anderem Stephie Stark (27) und Jade Übach (28) sind wieder mit dabei. Die beiden nahmen an den Bachelor-Staffeln 2019 und 2021 teil – konnten aber nicht die Herzen der Rosenverteiler erobern. Für Jade ist es auch bei "Bachelor in Paradise" bereits der zweite Anlauf. Zu den beiden gesellen sich mit Chiara Fröhlich (24), Emily von Strasser (24) und Jana-Maria Herz (30) außerdem die Kandidatinnen der Staffel von 2022 sowie Jennifer Rath aus dem Jahr 2020.

Auch die Herren der Schöpfung fahren ordentlich auf. Mit Tom Bober, Umut Tekin (25) und Yannick Syperek kommen ebenfalls liebeshungrige Jungs aus der vergangenen Bachelorette-Staffel dazu. Max Adrio schaffte es 2021 bei Maxime Herbord (28) sogar ins Finale. Schließlich wird die Truppe von Leo Knudsen und Danilo Sellaro komplettiert. Letzterer nahm 2019 an der Schweizer Version der Bachelorette teil. Am 3. November sind die Kandidaten dann in der neuen Staffel "Bachelor in Paradise" bei RTL+ zu sehen.

Anzeige

Instagram / janamariaherz Bachelor-Girl Jana-Maria Herz

Anzeige

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Max Adrio

Anzeige

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de