Anne Wünsche ausgelaugt: Ihre beiden Töchter hatten Läuse

Die vergangenen Tage waren bei Anne Wünsche (31) ziemlich strapaziös. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist vor wenigen Monaten zum dritten Mal Mama geworden: Sohnemann Sávio erblickte im Juli das Licht der Welt. Es ist das erste gemeinsame Kind mit ihrem Partner Karim El Kammouchi (33) – die Influencerin hat aber noch zwei Töchter. Anne erlebte mit den beiden Mädchen in den letzten Tagen nun etwas Unerfreuliches!

Juna und Miley hatten offenbar Läuse, wie Anne in ihrer Instagram-Story verriet – inzwischen habe sich das Problem aber weitestgehend erledigt. "Hatte so Angst, dass bei Juna alles voll ist mit Nissen. Aber habe es wohl rechtzeitig entdeckt", gab die YouTuberin erleichtert ein Update und ergänzte: "Da war ja gestern schon nichts mehr zu sehen bei Juna, Miley hatte irgendwie auch nur zwei [Nissen] und der Rest waren Schuppen. Da sind wir die Viecher endlich wieder los, Gott sein Dank." Anne hatte ihre Kids gründlich untersucht, deren Haare mit speziellem Shampoo gewaschen und Kuscheltiere und Co. komplett gereinigt.

Anne war erleichtert, dass sie das Problem so schnell in den Griff bekommen hat – denn sie befürchtete schon, dass es noch schlimmer hätte werden können. "Ich bin superfroh, dass es wirklich nur so wenig war und dass wir das schneller regeln konnten, bevor sich das krass verbreitet hat", machte sie deutlich.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche mit ihren Töchtern und ihrem Freund Karim im Herbst 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im September 2022

