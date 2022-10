"Bin ein Kämpfer": Ex-Fußballcoach Christoph Daum hat Krebs

Christoph Daum (68) versetzt seine Fans in Sorge! Der gebürtige Zwickauer machte bereits in den 1970er-Jahren Karriere als Fußballspieler. Zehn Jahre später begann er, als Trainer tätig zu werden. Zu den Vereinen, die er trainiert hat, zählen unter anderem der 1. FC Köln, der VfB Stuttgart, Beşiktaş Istanbul und Bayer 04 Leverkusen. Von 2014 bis 2017 war er sogar Coach der rumänischen Nationalmannschaft. In den vergangenen Jahren ist es jedoch ruhiger um Christoph geworden. Nun wird bekannt: Er hat Krebs.

Auf Instagram wandte sich der 68-Jährige mit einer persönlichen Nachricht an seine Fans: "Leider musste ich mich in den letzten Monaten aus der Öffentlichkeit zurückziehen, da ich im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung eine Krebsdiagnose erhalten habe." Seitdem befinde er sich in ärztlicher Behandlung, die aber sehr gut anschlage. "Ich bin ein Kämpfer und werde auch diese Herausforderung optimistisch und mit all meiner Kraft angehen. Deshalb bitte ich zu respektieren, dass ich jetzt Privatsphäre brauche, um so schnell wie möglich wieder gesund zu werden", führte der einstige Mittelfeldspieler weiter aus.

Darüber hinaus betonte Christoph, dass er sich über die positiven Nachrichten seiner Community freue und sich für deren Unterstützung bedanken möchte. "Ich kann euch allen nur raten: Geht rechtzeitig zur Krebsvorsorge!", appellierte er abschließend.

Christoph Daum beim WM-Qualifikationsspiel in Rumänien im September 2015

Christoph Daum im Mai 2022 in Berlin

Christoph Daum bei einer Ausstellungseröffnung in Köln im Juli 2020

