Christoph Daums Trauerfeier stimmte Oliver Pocher emotional

Gestern fand die Trauerfeier des vor rund einem Monat verstorbenen Christoph Daum (✝70) statt. Unter den geladenen Gästen befand sich auch Comedian Oliver Pocher (46), der sich nach der traurigen Zusammenkunft ungewohnt ernst bei seiner Community auf Instagram zu Wort meldet: "Das sind schon emotionale Momente, wenn man auf so einer Beerdigung ist und das so auch sieht, mit der ganzen Familie, diese ganzen Familienbilder, die ganzen Fotos."

In dem Video zeigt sich der Moderator mit einem schwarzen Anzug und einem tieftraurigen Gesicht. Der sonst zu Scherzen aufgelegte Blondschopf wirkt sichtlich ergriffen, während er in die Kamera spricht. "Das geht einem schon unter die Haut, kann man nicht anders sagen. War ein sehr emotionaler Nachmittag", fasst der Ex von Amira Aly (31) seine Impressionen der Gedenkfeier äußerst nachdenklich zusammen.

Ende des vergangenen Monats erschütterte die Nachricht vom Tod der Trainerlegende die Sportwelt. Seit Herbst 2022 befand sich Christoph im Kampf gegen den Lungenkrebs – und verlor diesen bedauerlicherweise schlussendlich im Alter von 70 Jahren. Zu Lebzeiten zählte er zu den erfolgreichsten Trainern im Fußball. So trainierte er nicht nur Vereine wie den 1. FC Köln, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und den VfB Stuttgart – er war sogar einige Jahre als internationaler Coach in der Türkei, Österreich und Rumänien aktiv.

Action Press Oliver Pocher, Comedian

Getty Images Christoph Daum, ehemaliger Fußballtrainer

