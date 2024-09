So emotional war die Trauerfeier für Christoph Daum (†70)

Nach langem Kampf gegen den Krebs verstarb Trainerlegende Christoph Daum (✝70) vor knapp einem Monat. Nun fand die Trauerfeier statt: Um 15:30 startete sie im Rhein-Energie-Stadion in Köln und wurde von RTL live übertragen. "Dort, wo er zu Hause war, auf dem Spielfeld, auf dem grünen Rasen, ein letztes Mal vor vollen Rängen im Rhein-Energie-Stadion", hieß es in einem Statement des FC-Köln-Klubs. Die Gedenkfeier wurde von Thomas Helmer (59) moderiert und von FC-Präsident Werner Wolf eröffnet.

Auch Moderatorin Katja Burkard (59) hielt eine emotionale Rede: "So viele haben ihn geliebt, so viele haben ihn bewundert. Für seinen Umgang mit der Krankheit haben ihn viele Menschen in einem anderen Licht gesehen und ihm einen ganz anderen Respekt gezollt." Neben der TV-Bekanntheit kamen auch DFB-Präsident Bern Neuendorf und Michael Meier, der ehemalige Geschäftsführer des 1. FC Köln, zu Wort sowie Fußballer Pierre Littbarski (64). Zudem war das Lied "Ich liebe das Leben" von Vicky Leandros (72) in Christophs Ehren zu hören.

Im Herbst 2022 machte Christoph seine Lungenkrebserkrankung publik. Damals zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück, um sich auf seine Gesundheit zu fokussieren. Dennoch wollte der Coach Betroffenen in einer ähnlichen Situation Mut machen. Gegenüber Bunte gab er Anfang dieses Jahres ein Update, was sein Wohlbefinden betraf. "Es wird nicht besser. Aber die Situation hat sich seit der letzten Untersuchung auch nicht verschlechtert", äußerte sich Christoph.

Getty Images Katja Burkard, Moderatorin

Getty Images Christoph Daum, ehemaliger Fußballtrainer

