Christoph Daum hat bis kurz vor seinem Tod noch gescherzt

Acht Wochen nach dem Tod ihres Mannes erschien Angelica Camm-Daum bei einer Benefizveranstaltung der Deutschen Diabetes-Hilfe, um die Arbeit von Christoph Daum (✝70) fortzusetzen. Der ehemalige Fußballtrainer hatte am 24. August seinen langen Kampf gegen den Krebs verloren und war viele Jahre ehrenamtlich für die Gesundheitsorganisation tätig gewesen. Im Interview mit RTL erinnert sich seine Ehefrau an die letzten Momente mit dem früheren Trainer. Vor allem sein Humor sei auch am Ende noch derselbe geblieben. "Es war wirklich so schwer für ihn und er ist sich treu geblieben bis zum Schluss. Mit dummen Witzen kann ich nur so sagen", verrät die Witwe.

Bis heute könne sie sich nicht erklären, wie ihr Mann das so lange geschafft hat. Besonders ein witziger Moment ist ihr dabei in Erinnerung geblieben, der einmal mehr unterstrich, wie sehr Christoph gekämpft hat: "Das klingt jetzt ein bisschen doof, das zu erzählen, aber wenn jemand sechs Wochen nichts isst und nicht trinkt und dann kommt ein Freund und sagt: 'Mensch, du musst doch was essen!' Und er sagt: 'Ach, die Ernährung wird komplett überbewertet in unserer Gesellschaft.' Das ist schon so ein bisschen skurril, traurig, lustig. Aber Christoph halt!"

Christoph Daum war nicht nur für seine sportlichen Erfolge bekannt, sondern auch für seine unorthodoxe und humorvolle Persönlichkeit. Seine Liebe zum Fußball und sein ehrenamtliches Engagement machten ihn zu einer bemerkenswerten Figur in der Sportwelt. Denn auch während des Krebskampfes habe er nie aufgegeben und sogar mit Sport versucht, sich fit zu halten. "Ich jogge schon wieder – langsamer als früher, fünf Kilometer am Tag", erzählte er in einem früheren Interview mit Bunte stolz. Angelica, die nun die Projekte ihres verstorbenen Mannes fortführt, hält seinen Geist lebendig und zeigt, dass Mut und Entschlossenheit die Erinnerung an ihren Ehemann weitertragen. Das Paar war seit 2007 verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder.

Getty Images Christoph Daum und seine Frau Angelica Camm-Daum im Oktober 2023

Getty Images Christoph Daum und Angelica Camm-Daum, 2015