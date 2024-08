Trainerlegende Christoph Daum erliegt seiner Krebserkrankung

Die Fußballwelt ist in großer Trauer um Trainerlegende Christoph Daum. Im Herbst 2022 erhielt der berühmte Bundesliga-Trainer die Diagnose Lungenkrebs. Nach einem unerbittlichen Kampf erlag er der Krankheit schlussendlich im Alter von 70 Jahren. Das bestätigte seine Familie gegenüber der Deutschen Presse-Agentur am Wochenende: "Christoph Daum ist am 24. August infolge seiner schweren Krebserkrankung friedlich im Kreise seiner Familie verstorben." Im Netz melden sich nun zahlreiche Weggefährten des Sportstars und zollen ihm seinen letzten Tribut.

