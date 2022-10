Ex-Torwart Tim Wiese von "TV Total Wok WM" ausgeschlossen!

Keine Sendezeit für ihn! Am 12. November kommt das beliebte TV-Format "TV Total Wok WM" zurück ins Fernsehen. In verschiedenen Teams werden deutsche Promis in einem Wok die Schneepiste hinunter brettern. Unter anderem werden der TV Total-Moderator Sebastian Pufpaff (46) und Manfred Ludolf in einem Team antreten. Eigentlich war auch der Ex-Fußballtorhüter Tim Wiese (40) Teil der Gruppe: Aber Tim wurde vom Wettbewerb ausgeschlossen!

Das gab ProSieben via Twitter bekannt. Der ehemalige Bundesliga-Torhüter wird von dem ehemaligen Bobsportler Kevin Kuske (43) ersetzt, der sich bereits fleißig vorbereitet. Einen genauen Grund für Tims Ausschluss gab der Sender nicht ab. Pufpaffs Team wird von der Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte komplettiert.

Wer ist außerdem noch am Start? Unter anderem wird es die Sparte "Deutsche YouTuber" geben. So treten Knossi, Trymacs (28), Montana Black und Unsympathisch TV gemeinsam an, um den Titel mit nach Hause zu nehmen. Es gibt aber auch den Einer-Wok-Wettbewerb, bei dem beispielsweise Evelyn Burdecki (34) ihr Können unter Beweis stellen will.

