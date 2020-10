Bei Schlag den Star kommt es zum Sportler-Duell! Zuletzt traten Janine Kunze (46) und Verona Pooth (52) bei der Spielshow gegeneinander an und lieferten sich ein spannendes Battle, das am Ende Verona für sich entscheiden konnte. Nach diesen Powerfrauen treten in der kommenden Ausgabe nun zwei richtige Muskelmänner an: American-Football-Trainer Patrick Esume und Ex-Nationaltorhüter Tim Wiese (38) wollen sich jeweils den Ruhm und die Siegprämie von 100.000 Euro sichern.

Das teilte Pro7 in einer Pressemitteilung mit. Schon jetzt sind die beiden Herren der Schöpfung heiß auf den Spieleabend und richten bereits klare Kampfansagen aneinander. "Ach, der Tim Wiese... fleischige Arme, gezupfte Augenbrauen und zu enge Jacken werden ihm an diesem Abend leider nicht helfen", provoziert etwa Patrick seinen Kontrahenten vorab.

Aber auch Tim sieht den Sieg schon auf seiner Seite: "Seit wann ist der Coach besser als der Spieler? Ich werde so schnell mit dir fertig sein, dass du weder Wechselklamotten noch Dusche brauchst!" Wie lange das Match tatsächlich dauert, können die Zuschauer am 24. Oktober unter der Moderation von Elton (49) live auf Pro7 mitverfolgen.

Anzeige

Getty Images Patrick Esume, 2017

Anzeige

Getty Images Tim Wiese, 2016

Anzeige

ARD/Thomas Leidig Elton in "Wer weiß denn sowas?"

Anzeige

Was glaubt ihr: Wer wird gewinnen? Tim! Patrick! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de