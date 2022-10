Diese Promis sind bei der "TV total Wok WM" mit am Start!

Bald ist es endlich so weit! Der beliebte TV-Wettbewerb "TV Total Wok WM" feiert nach einer siebenjährigen Pause endlich sein großes Comeback: Am 12. November werden wieder zahlreiche Promis in einem Wok die verschneiten Pisten hinunterjagen. Das waghalsige Event wird in diesem Jahr in Winterberg stattfinden. Jetzt ist auch endlich bekannt, welche Stars bei der "TV total Wok WM" antreten!

Laut eines Berichts von Quotenmeter sind bei dem Wettbewerb viele altbekannte sowie neue Teilnehmer mit dabei. Beim sogenannten Vierer-Wok-Wettbewerb gehen insgesamt fünf Teams à vier Promis an den Start. Für die Gruppe "Team TV total" kämpfen Sebastian Pufpaff (46), Tim Wiese (40), Manfred Ludolf und Laura Nolte um den Sieg. Dabei bekommen sie Konkurrenz von "Team World Wide Wok", das aus Knossi (36), Trymacs (28), Montana Black und Unsympathisch TV besteht.

Aber auch "Team Irland" will den Pokal mit nach Hause nehmen – auch Joey Kelly (49), Luke Kelly (22), Gabriel Kelly (21) und Leon Kelly nehmen im Wok Platz. Mit "Team Polen" treten auch Sarah Bora, Carolin Niemczyk (32), Natalia Avelon (42) und Klaudia Giez (26) bei dem Action-Event an. Eko Fresh (39), Sükrü Pehlivan (49), Ali Güngörmüs (46) und Sila Sahin (36) bilden "Team Türkei". Beim sogenannten Einer-Wok-Wettbewerb kämpfen dann noch Evelyn Burdecki (34), Fabian Hambüchen (34), Luca Hänni (28), Lucas Cordalis (55) und Alexander Kumptner (39) um den ersten Platz.

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Sebastian Pufpaff, "TV total"-Moderator

Anzeige

Instagram / klaudiagiez Model Klaudia Giez

Anzeige

AEDT / ActionPress Evelyn Burdecki auf der Berliner Fashion Week im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de