Herzogin Meghan zog sich nach Skandal-Interview zurück

Ehrliche Worte von Herzogin Meghan (41)! Vor zwei Jahren wanderten sie und ihr Gatte Prinz Harry (38) in die USA aus und lösten sich von ihren royalen Pflichten für das Königshaus los. Danach erhoben haben die beiden zahlreiche Vorwürfe gegen die Monarchie. Der Höhepunkt der Anschuldigungen gegen Harrys Familie war, für viele mit dem Enthüllungsinterview bei Oprah Winfrey (68) erreicht. Jetzt enthüllte Meghan, wie unwohl sie sich danach fühlte!

Gegenüber Variety erzählte die ehemalige Schauspielerin, dass sie wenige Tage nach der Veröffentlichung des Interviews von einer Freundin zum Geburtstag eingeladen wurde. "Ich wollte sie unbedingt bei einem kleinen, intimen Geburtstagsessen feiern", erinnerte sich die 41-Jährige. Doch dann sei alles anders gekommen. Auf dem Geburtstag sei eine" Extravaganz" aufgelaufen und das habe Meghan enorm verunsichert: "Ich hatte schon lange niemanden mehr gesehen und das Interview war vielleicht eine Woche vorher erschienen. Es ist nie leicht für mich, allein einen Raum zu betreten und ich erinnere mich, dass ich mich ein wenig unwohl fühlte", erklärte sie.

Die Unsicherheiten wurden aber schnell beseitigt. "Bevor ich meine Unsicherheit ablegen konnte, kam Pamela Adlon (56) auf mich zu und begrüßte mich mit so viel Wärme und Freundlichkeit", freute sich die Zweifachmama über so viel Nettigkeit. Die Geburtstagsgäste seien einfach außergewöhnlich gewesen. "Es ist, als ob sie genau wüssten, was ich in diesem Moment fühlen musste", war Herzogin Meghan sich sicher.

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Pamela Adlon in Los Angeles, 2015

Getty Images Herzogin Meghan bei den Invictus Games im April 2022

