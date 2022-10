Letztes Mal Sing-Offs: Sie sind im "The Voice"-Halbfinale!

Die Kandidaten für das Halbfinale stehen! In den vergangenen Wochen stellten die Talente bei The Voice of Germany ihr Können unter Beweis. Die Coaches um Peter Maffay (73), Mark Forster (39), Stefanie Kloß (37) und Rea Garvey (49) durften jede Woche einen Kandidaten für das Halbfinale auswählen. Nun standen die letzten Sing-Offs an – und diese Talents sind eine Runde weiter!

Als Erstes mussten die übrigen Kandidaten von Mark Forster gegeneinander antreten. Der Sänger entschied sich schließlich für den charismatischen Bruno Flütsch! Mit dem Song "A Change Is Gonna Come" fegte er über die Bühne. Danach durfte Rae seine Talente präsentieren – und die Wahl fiel auf Sophie Frei. "Wenn das hier 100 Prozent waren, gebe ich im Halbfinale 200", kündigte sie zielstrebig an.

In Team Stefanie konnte Luan Huber am meisten überzeugen. Mit "Say You Won't Let Go" berührte er sowohl Jury als auch Publikum. Zuletzt musste Peter die schwierige Entscheidung treffen. Er nahm Julian Pförtner mit ins Halbfinale! Damit sind die Kandidaten für die kommende Show komplett.

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Die Coaches bei "The Voice of Germany" 2022

ProSieben/SAT.1 / Claudius Pflug Julian Pförtner bei "The Voice of Germany"

SAT.1 / ProSieben // André Kowalski "The Voice of Germany" 2022

