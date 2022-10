"The Voice": Auch diese Talente ziehen ins Halbfinale ein

Die Aufregung steigt – es dauert nicht mehr lange, bis feststeht, wer der Sieger von The Voice of Germany wird! Je näher die beliebte Musikshow sich dem Ende neigt, desto schwitziger werden die Hände der Juroren Mark Forster (39), Peter Maffay (73), Stefanie Kloß (37) und Rea Garvey (49). Denn jeder der vier will, dass ein Talent aus seinem Team den Sieg mit nach Hause nimmt. Heute wurden die nächsten vier Halbfinalisten gewählt!

Aus dem Team Mark konnte sich heute Marlon Falter mit dem Song "Hey" von Andreas Bourani (38) durchsetzen. Peter Maffay ist stolz darauf, dass sein Talent Susan Agbor im Halbfinale sein Können unter Beweis stellen kann. Mit dem Hit "His Eyes Is On Sparrow" verzauberte sie die Zuschauer im Studio und vor den Bildschirmen. Tammo Förster rührte das Publikum mit seinem Auftritt zu "Too Much Love Will Kill You" der Band Queen zu Tränen, weshalb Rea Garvey ihn eine Runde weiter ließ. Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß setzte ihre Siegeschancen in Kandidatin Lizi Gogua!

Im ersten Sing-Off zogen bereits Jan Bleeker aus Reays Team, Stefanies Lieblingstalent Basti Schmidt, der Kandidat Nel Lewicki aus Team Peter und schließlich Anny Ogrezeanu von Mark Forster ins Halbfinale ein. Nächste Woche werden die verbliebenen Talente aus einem Team dann in drei Gruppen eingeteilt. Aus jeder Gruppe wird nur ein Talent in das Finale der Show gewählt.

ProSieben/SAT.1 / Richard Hübner Marlon Falter bei "The Voice of Germany"

Sat.1 Tammo Förster von "The Voice of Germany" singt

SAT.1 / ProSieben // André Kowalski "The Voice of Germany" 2022

