Plötzlich bekannt: Hat Laura Maria Rypa Gefallen an Fame?

Laura Maria Rypa (26) wurde über Nacht bekannt. Die Influencerin arbeitete als Rechtsanwaltsfachangestellte und war in der Öffentlichkeit weitestgehend unbekannt, als sie damit anfing, Pietro Lombardi (30) zu daten. Die beiden wurden ein Paar, bemerkten jedoch schnell, dass sie ihre Beziehung nicht so leicht aus der Öffentlichkeit raushalten können. Jetzt meinte Laura: Sie war ganz schön überfordert damit, plötzlich bekannt zu sein.

Als Pietro und Laura ihre Liebe offiziell machten, beherrschten sie die Schlagzeilen der Boulevard-Blätter. "Irgendwo war es mir extrem unangenehm, vor allem bei der Arbeit. Jeder kam zu mir. Ich fand das ganz komisch von einem auf den anderen Tag in der Öffentlichkeit zu stehen", offenbarte Laura im Podcast "Laura und Pietro – On Off". Pietro habe sie zwar immer vorgewarnt, welch hohe Wellen das schlagen wird, doch darunter konnte sie sich nicht so richtig etwas vorstellen.

Auch für Pietro war das eine völlig neue Situation. "Für mich war das unnormal aufregend. Ich habe nach sechs Jahren das erste Mal eine Frau öffentlich gemacht", erzählte der "Señorita"-Interpret. An dem Druck der Öffentlichkeit ist auch ihre Liebe in der ersten Runde gescheitert. Inzwischen hat Laura Gefallen an ihrer Bekanntheit gefunden. Am Anfang war das jedoch noch anders. "Es ist nicht so einfach, vor allem, wenn man es nicht kennt", weiß die werdende Mutter.

Instagram/lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Mai 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Oktober 2022

