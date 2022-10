Schock: Schwangere Anna-Maria Ferchichi stieß Blutklumpen ab

Anna-Maria Ferchichi (40) und Bushido (44) erlebten einen Schockmoment. Die Schwangerschaft der Schwester von Sarah Connor (42) mit Drillingen verlief nicht ohne Komplikationen. Ein Feindiagnostiker informierte das Paar darüber, dass ein Baby Triploidie haben könnte und riet zu einer Abtreibung, die die beiden nicht in Erwägung zogen. Doch das war nicht der einzige besorgniserregende Moment. Anna-Maria verlor einst während der Schwangerschaft jede Menge Blut.

In der 14. Schwangerschaftswoche beugte sich Anna-Maria während eines Abendessens mit Bushido und seinen Arbeitskollegen nach vorne, als es passierte. Aus ihrer Vagina liefen Blut und Klumpen heraus, die eine Pfütze bildete. "Mein erster Gedanke war, meine Kinder sind mir auf den Boden gefallen", erinnerte sich die 40-Jährige in der Doku "Reset – Bushido" an die Situation zurück.

Auch Bushido stand unter Schock. Er eilte mit seiner Frau im Auto zum Krankenhaus und war während der Fahrt selbst kurz davor, ohnmächtig zu werden. "Wir haben einfach gedacht, wir haben die Kinder jetzt verloren", war der Musiker betroffen. Im Krankenhaus versicherten die Ärzte schließlich, dass es den Drillingen gut gehe. Obwohl die Erleichterung groß war, saß der Schock bei Bushido tief. Nach dem Vorfall kämpfte er vermehrt mit Panikattacken bis ihm Anna-Maria dazu riet, eine Therapie zu machen.

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und Bushido, November 2011

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido in Prag im Juli 2022

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Kreißsaal, November 2021

