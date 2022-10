"Toxisch": Helene-Fischer-Vergleiche nervten Vanessa Mai!

Vanessa Mai (30) spricht über die schweren Momente in ihrer Karriere! Heutzutage zählt die Backnangerin zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands: Ihre Songs und Performances sind unverwechselbar. Am Anfang ihrer Erfolgsgeschichte wurde die ehemalige DSDS-Jurorin allerdings immer und immer wieder mit der Schlager-Queen Helene Fischer (38) verglichen – diese vermeintlichen Komplimente gingen jedoch nach hinten los: Die Vergleiche mit Helene setzen Vanessa damals nämlich schwer zu!

Gegenüber Bild sprach Vanessa jetzt total offen über die vielen Vergleiche, die zwischen ihr und Helene in der Öffentlichkeit gezogen wurden. "Ich habe Helene immer verehrt", betonte die "Ich sterb für dich"-Interpretin und erklärte zudem: "Aber weil ich ständig mit ihr verglichen wurde, tat ich das irgendwann auch selbst. Nicht auf eine gesunde Art, sondern auf eine toxische." Der Vergleich habe die 30-Jährige also immer mehr belastet.

Die ständigen Vergleiche haben Vanessa zudem auch ein falsches Bild von ihrer eigenen Karriere vermittelt. "Es wertet deine eigenen Erfolge, Siege und Errungenschaften ab", stellte die Sängerin in ihrem Buch "I do it Mai Way" klar und verdeutlichte: "Ich dachte damals: 'Ich muss auch so viel verkaufen, Arenen füllen und so eine Bühnenshow haben wie Helene. Sonst bin ich nicht erfolgreich.'"

