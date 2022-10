Zuwachs: Lilly Joan Gutzeit ist neu bei "Alles was zählt"!

Der Alles was zählt Cast-bekommt mit Lilly Joan Gutzeit (23) Verstärkung! Bei der Daily wird es nie langweilig: Erst im vergangenen September hatte sich die Schauspielerin Franziska van der Heide (30) in die Babypause verabschiedet. Kurz darauf kehrte auch der Serienbösewicht Erol Sander (53) dem beliebten Abendprogramm den Rücken. Doch für Nachschub wurde bereits gesorgt: Nach Thiago Braga de Oliveira wird jetzt auch Lilly als Neuzugang die "Alles was zählt"-Fans begeistern!

Wie RTL jetzt bestätigte, wird Lilly ab dem 28. Oktober als Anna Prinz auf dem AWZ-Eis stehen: "Anna ist ein unglaublich liebenswerter Charakter. Sie ist zwar sehr zurückhaltend, aber hat das Herz am rechten Fleck und steht für ihre Werte ein", verriet die junge Schauspielerin bereits über ihre Rolle. Gut vorbereitet ist Lilly mit Sicherheit: "[Ich habe] viele Eislaufvideos angeschaut, typische Verhalten analysiert, mit Eisläufer:innen unterhalten. Und natürlich sehr viel Training."

Der erste Drehtag war für die Berlinerin "sehr aufregend", wie sie selbst angab: "Durch die Vorbereitungswochen beim Training kannte ich glücklicherweise das Set und einige Leute schon. Alle haben mich sofort superlieb aufgenommen und besonders während der ersten Szene habe ich mich einfach gefreut auf die bevorstehende Zeit."

"Alles was zählt" läuft immer von montags bis freitags um 19.05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.

