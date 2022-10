Anne Hathaway gibt zu: Früher zitterte sie auf Red Carpets

Anne Hathaway (39) gibt einen Einblick in ihre Vergangenheit! Die Schauspielerin zählt zu den beliebtesten Stars Hollywoods. Auf zahlreichen Events strahlt die US-Amerikanerin in immer neuen Outfits. Ob knallbunt oder ganz elegant in Weiß – Anne geht im Blitzlichtgewitter der Fotografen voll auf. Doch das war offenbar nicht immer so entspannt für die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin: Früher drückte sich ihre Nervosität sogar körperlich aus!

Das verriet Anne jetzt im Gespräch mit Entertainment Tonight: "Ich war auf solchen Veranstaltungen immer total aufgeregt, ich habe damals am ganzen Körper gezittert." Rückblickend finde sie das vor allem schade: "Es ist so traurig, dass ich die Möglichkeit hatte, an so tollen Orten zu sein, und alles, was ich gefühlt habe, war Angst."

Doch das gehöre der Vergangenheit an, betonte die 39-Jährige: "Ich bin wirklich glücklich, so ein erfülltes Leben zu führen. Heute kann ich das alles ganz anders genießen." Events mit roten Teppichen seien heute freudige Momente für sie.

Anzeige

Getty Images Anne Hathaway, März 2022

Anzeige

Getty Images Anne Hathaway im Mai 2019 in Hollywood

Anzeige

Getty Images Anne Hathaway bei den Filmfestspielen von Cannes 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de