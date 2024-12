"Verity"-Film: Dakota Johnson und Josh Hartnett sind dabei

Dakota Johnson (35) und Josh Hartnett (46) stehen nun gemeinsam mit Anne Hathaway (42) für die Verfilmung des Bestsellers "Verity" der Autorin Colleen Hoover vor der Kamera. Wie kürzlich The Hollywood Reporter verriet, übernimmt Dakota die Rolle der Lowen Ashleigh, während Josh Jeremy Crawford verkörpert. Anne schlüpft in die Rolle der titelgebenden Verity Crawford. Regie führt Michael Showalter, bekannt für Werke wie "The Big Sick". Die Dreharbeiten sollen zeitnah beginnen, um die düstere und packende Geschichte zum Leben zu erwecken.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Lowen Ashleigh, eine Schriftstellerin, die von Jeremy beauftragt wird, die unvollendete Buchreihe seiner Frau Verity weiterzuführen. Nachdem Verity durch einen mysteriösen Unfall außer Gefecht gesetzt wurde, findet Lowen ein geheimes Manuskript, das dunkle Details über die Vergangenheit der Familie ans Licht bringen könnte. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Nick Antosca, der bereits für das kultige Drama "Cape Fear" geschrieben hat, und verspricht eine spannende Umsetzung der Buchvorlage.

Für Dakota und Anne ist es nicht das erste Mal, dass sie sich herausfordernden Rollen zuwenden. Während Dakota durch die "Fifty Shades of Grey"-Reihe Berühmtheit erlangte, hat sie sich mit Indie-Produktionen wie "The Lost Daughter" einen Namen als vielseitige Schauspielerin gemacht. Anne, die ihren Oscar für "Les Misérables" gewann, ist bekannt dafür, sich sowohl in Dramen als auch in Komödien souverän zu präsentieren. Für Josh, der in den 2000er-Jahren mit Filmen wie "Pearl Harbor" und "Lucky Number Slevin" große Erfolge feierte, könnte die Rolle des Jeremy ein lang ersehntes Comeback auf die große Leinwand sein. Fans der Buchvorlage sind bereits gespannt, wie sich die Chemie zwischen den drei Stars entwickeln wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Hathaway bei der Premiere von "Als du mich sahst"

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Johnson im September 2024 in New York City

Anzeige Anzeige