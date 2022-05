Ein echter Hingucker! Zurzeit findet in Cannes die diesjährige Verleihung der goldenen Palme statt. Bei den 75. Filmfestspielen strahlen die Gäste aus aller Welt um die Wette und beeindrucken mit ihren eleganten Outfits. Neben Stars wie Toni Garrn (29), Eva Longoria (47) und Juliane Moore glänzte auch Anne Hathaway (39) auf dem roten Teppich. Die Schauspielerin zieht in ihrer eleganten weißen Robe alle Blicke auf sich!

Die "Der Teufel trägt Prada"-Schauspielerin präsentierte sich auf dem roten Teppich in einem weißen, trägerlosen Paillettenkleid. Ein fließendes schulterfreies Cape schmiegte sich elegant über ihre Silhouette und ging in eine bodenlange Schleppe über. Der tiefe Schlitz auf Oberschenkelhöhe an der Seite des Outfits gab den Blick auf ihre straffen Beine frei. Abgerundet wurde ihr eleganter Look mit silbernen Metallic-Stilettos und einer beeindruckenden Silberhalskette mit einem dunkelblauen Diamanten.

Im vergangenen Monat war Anne auf der Premiere ihrer neuen Serie "WeCrashed" zu sehen. Gemeinsam mit ihrem Serien-Ehemann Jared Leo legte sie bei der Premiere in Los Angeles bereits einen stylishen Auftritt hin. Die Beauty strahlte dort in einem hellblauen Kleid mit raffinierten Cut-outs für die Fotografen.

