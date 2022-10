Ohne Gisele: Tom Brady taucht allein bei Promi-Hochzeit auf!

Tom Brady (45) musste wohl auf seine Begleitung verzichten. Seit 2009 geht der Football-Profi mit dem Model Gisele Bündchen (42) verheiratet durch das Leben. Doch das könnte sich vielleicht bald ändern: Im September dieses Jahres kamen Gerüchte über eine Trennung der beiden auf. Die Laufstegschönheit ließ sich sogar nicht mehr bei wichtigen Saisonspielen blicken, obwohl sie in der Vergangenheit ihren Mann gerne von der Tribüne aus zugesehen hatte. Auch Robert Krafts (81) Hochzeit ließ Gisele ausfallen, denn Tom kreuzte dort allein auf.

Die Gerüchteküche wird erneut angefacht: Wie Page Six berichtete, erschien der NFL-Star ohne Begleitung auf der Hochzeit des Sportunternehmers. Dort tauchte der 45-Jährige gut gelaunt in einem schwarzen Anzug und einem weißen Hemd auf. Laut anderen Gästen wurde der Sportler herzlich empfangen und sprach mit vielen Promi-Gästen. So sollen der Feier Stars wie Jon Bon Jovi (60), Elton John (75) und Ed Sheeran (31) beigewohnt haben – nur Gisele ließ sich das Event entgehen.

Auch wenn weder das Model noch der Football-Profi offiziell bestätigt haben, dass sie sich scheiden lassen wollen, gibt es einige Quellen, die die Trennung bezeugen. "Es ist immer noch schwierig, aber sie hat das Gefühl, dass sie weiterziehen muss. Sie glaubt nicht, dass ihre Ehe noch zu retten ist", schilderte eine Quelle Giseles Sicht der Dinge gegenüber People.

Getty Images Tom Brady, Football-Spieler

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2013

Getty Images Tom Brady im August 2020

