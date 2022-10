Kate Hudson überrascht in froschgrünem Anzug bei einem Event

Sie war der absolute Hingucker des Events! Kate Hudson (43) ist seit Jahren eine gefragte Schauspielerin und ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen dieser Welt. Mit ihren eleganten Looks setzt die "Bride Wars"-Darstellerin immer mal wieder neue Trends. Doch nun hat die dreifache Mutter richtig den Fashion-Vogel abgeschossen: Bei einem Photocall trug Kate ein Hingucker-Outfit und strahlte mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette!

Am Mittwoch war der Cast des zweiten "Knives Out"-Teil rund um Daniel Craig (54) und der 43-Jährigen bei einem Presseevent in Spanien. Für einen Fototermin schmiss sich Kate so richtig in Schale. Die Hollywood-Beauty setzte bei diesem Auftritt auf einen richtigen Knaller-Look: Sie trug einen grünen Anzug und kombinierte dazu ein paar simple Ketten. Neben ihren recht leger gekleideten Co-Stars war die blonde Schönheit der Hingucker des Photocalls.

In Hollywood scheinen farbenfrohe Anzüge aktuell aber richtig im Trend zu liegen. Denn neben Kate hatten zuletzt auch Stars wie Pierce Brosnan (69) oder Dwayne "The Rock" Johnson (50) bunte Zweiteiler gewählt. Letzterer hatte sich wohl auch von seinem "Black Adam"-Co-Stars inspirieren lassen: Während Pierce nämlich bei einem Fototermin in einem lilafarbenen Anzug erschienen war, hatte es ihm Dwayne wenige Stunden später bei der Premiere zu "Black Adam" gleichgetan.

Getty Images Kate Hudson, Rian Johnson, Daniel Craig, Janelle Monae und Edward Norton

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

Getty Images Pierce Brosnan und Dwayne "The Rock" Johnson im Oktober 2022

