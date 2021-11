Farbenpracht und schlichte Eleganz: Die Stars rockten die diesjährige Baby2Baby-Gala in ganz unterschiedlichen Looks. Am Samstagabend fand im Pacific Design Center in West Hollywood das zehnjährige Jubiläum der Wohltätigkeitsorganisation statt. Eine Auszeichnung für ihr besonderes Engagement erhielt in diesem Jahr Vanessa Bryant (39). Auf dem roten Teppich bezauberte der Ehrengast mit einem pinken Dress. Doch auch die anderen Outfits der geladenen Promis konnten sich sehen lassen!

Der Pretty Little Liars-Star Shay Mitchell (34) und die "Honey"-Darstellerin Jessica Alba (40) wählten einen Klassiker: In schwarzen Roben bezauberten sie auf dem roten Teppich und posierten gekonnt für die Kameras. Die Schauspielerinnen Hilary Duff (34) und Kate Hudson (42) setzten hingegen auf echte Farbtupfer. Die "Lizzie McGuire"-Aktrice entschied sich für einen pinkfarbenen Pailletten-Look mit tiefem Ausschnitt und Schulterpolstern. Kate setzte auf ein asymmetrisches Dress mit Rosenprint von der Designerin Carolina Herrera.

Das Model Miranda Kerr (38) stellte sich gemeinsam mit ihrem Mann und Snapchat-Mitbegründer Evan Spiegel (31) den Fotografen. Dabei trug sie ein schickes rosa Spitzenkleid und einen passenden Mantel, den sie lässig über die Schultern warf. Auch die Ex von Hottie Channing Tatum (41), Jenna Dewan (40), erschien mit ihrem neuen Partner Steve Kazee (46) auf dem Event. Sie präsentierte ihre sportliche Tänzerfigur in einem schimmernden Blumenkleid.

Anzeige

Getty Images Shay Mitchell auf der Baby2Baby-Gala im November 2021

Anzeige

Getty Images Hilary Duff auf der Baby2Baby-Gala im November 2021

Anzeige

Getty Images Jenna Dewan auf der Baby2Baby-Gala im November 2021

Getty Images Vanessa Bryant und Tochter Natalia bei der Baby2Baby-Gala

Getty Images Kate Hudson auf der Baby2Baby-Gala im November 2021

Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr auf der Baby2Baby-Gala im November 2021

Getty Images Jessica Alba auf der Baby2Baby-Gala im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de