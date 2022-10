Geklauter Look: "The Rock" begeistert in lila Seidenanzug

Was für ein bunter Auftritt! Für die gestrige Premiere des neuen DC-Superhelden-Films "Black Adam" in London stürzten sich die Promis erneut in den Pressetrubel, wobei alle wohl nur Augen für den Hauptdarsteller hatten. Dwayne Johnson (50) alias "The Rock" lies sich bei der Wahl seines Red-Carpet-Look anscheinend bei seinem Schauspielkollegen Pierce Brosnan (69) inspirieren. Dwayne begeisterte in einem strahlend lilafarbenen Anzug!

Am Montag bewies Pierce Brosnan, dass er auch Farbe bekennen kann und posierte bei einem Fototermin in einem knallpinken Anzug. Ermutigt von diesem Auftritt zeigte sich jetzt Dwayne Johnson in einem ähnlich bunten Outfit. Der "Black Adam"-Darsteller trug bei der gestrigen Kinopremiere einen violetten Tuxedo aus Seide. Seinen Look vervollständigte er mit dezentem Goldschmuck und glänzenden schwarzen Loafers.

Dwaynes Co-Stars machten bei der Kinopremiere zwar keinen so farbenfrohen, aber dennoch einen guten Eindruck. Pierce posierte in vertrauter 007-Eleganz in einem klassischen blauen Anzug mit passendem Hemd und Krawatte. Noah Centineo (26) und sein Kollege Aldis Hodge starteten in lässigen, schwarzen Outfit-Kombinationen in den Abend.

Anzeige

Getty Images Pierce Brosnan, Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Dwayne Johnson und Pierce Brosnan

Anzeige

Getty Images Noah Centineo, Aldis Hodge, Dwayne Johnson, Pierce Brosnan und Quintessa Swindell

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de