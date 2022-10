"Masked Singer"-Mamba: Ist es GZSZ-Felix von Jascheroff?

Haben die Zuschauer den nächsten The Masked Singer-Star enttarnt? Heute steht das Viertelfinale der beliebten Musikshow an – und schon drei Promis mussten ihre Masken lüften: Moderatorin Katja Burkard (57), Schauspielerin Jutta Speidel (68) und Modeprofi Thomas Hayo. Bei den übrigen Kostümen geht das Raten munter weiter, doch bei der Black Mamba verdichten sich die Hinweise: Steckt GZSZ-Star Felix von Jascheroff (40) etwa in dem Schlangendress?

Viele Zuschauer wollen Felix bereits an seiner Stimme erkannt haben. Doch es gibt noch weitere Indizien, die gut zu dem Daily-Darsteller passen: In einem Einspieler waren etwa Weintrauben zu sehen – eine Leidenschaft des Schauspielers, der schon mehrere Sorten Wein auf den Markt gebracht hat. Außerdem wurde der griechische Buchstabe µ (My) gezeigt. Zählt man die Zahlwerte von M und Y zusammen, erhält man 40 – Felix' Alter!

Auf der Bühne war bei einem Auftritt der Schlange ein Herz zu sehen, was auf den GZSZ-Titelsong "Ich seh' in dein Herz" hinweisen könnte. Die Sicherheitsleute der Black Mamba tragen außerdem rote Hemden mit schwarzen Krawatten – was dem Outfit von Micky Maus ähnelt. Felix' Vater Mario ist seit Mitte der 90er-Jahre der Synchronsprecher der Zeichentrickfigur.

