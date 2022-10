So sieht Herzogin Meghans Arbeitsalltag mit Prinz Harry aus

So normal ist Herzogin Meghans (41) Alltag an der Seite von Prinz Harry (38)! Das Paar ist Eltern zweier Kinder. Ihren ersten Sohn Archie Harrison (3) begrüßten sie im Jahre 2019, während Lilibet Diana (1) 2001 zur Welt kam. Neben ihren elterlichen Pflichten sind die Sussexes aber auch mit ihren ganz eigenen Projekten beschäftigt. Meghan verriet nun, wie ein Arbeitstag in dem royalen Haushalt aussehen würde.

"Wir teilen uns ein Büro und arbeiten von zu Hause aus, so wie die meisten Leute nach dem Lockdown", offenbarte Meghan in einem Interview mit Variety. Nachdem die Amerikanerin Frühstück zubereitet und die Kinder für den Tag fertiggemacht hätte, würde das Paar sich Telefongesprächen und Videoanrufen annehmen. Denn obwohl sie von ihren royalen Pflichten offiziell zurückgetreten sind, haben sie mit ihren eigenen Projekten und dem Engagement in Wohltätigkeitsorganisationen die Hände voll zu tun. Die ehemalige Schauspielerin genießt jedoch das Arbeiten von zu Hause aus. "Es erlaubt uns, wesentliche Zeit mit unseren Kindern an diesem besonderen Zeitpunkt ihres Lebens zu verbringen. Diese Zeit werden wir nie wieder zurückbekommen."

Hin und wieder würden Harry und Meghan sich auch einen Burger aus einem der zahlreichen amerikanischen Fast-Food-Restaurants genehmigen. Der Favorit des Prinzen wäre dabei die Burger-Kette In-N-Out: "Es macht wirklich Spaß, durch den Drive-In zu fahren und sie zu überraschen. Sie kennen unsere Bestellung."

