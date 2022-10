Das wünscht sich Herzogin Meghan für Zukunft ihrer Tochter

Herzogin Meghan (41) hat genaue Zukunftsvorstellungen für ihre Tochter Lilibet (1)! Nachdem die ehemalige Schauspielerin und ihr Ehemann Prinz Harry (38) 2019 ihren Sohn Archie (3) auf der Welt begrüßen durften, folgten zwei Jahre später die nächsten freudigen News: Das Ehepaar erwartete das zweite Kind! Rund vier Monate später durften die einstige Suits-Darstellerin und ihr Mann dann ihre kleine Tochter in den Armen halten. Und obwohl Meghan und Harry normalerweise ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraushalten, machte die Zweifach-Mama jetzt eine Ausnahme: Meghan verriet, was sie sich für die Zukunft ihrer Tochter wünsche!

In der aktuellen Episode ihres Podcasts "Archetypes" fand Meghan ehrliche Worte über die Zukunft der Einjährigen – und verriet, was sie sich für Lilibet wünscht: Sie hoffe darauf, dass ihre Tochter als Erwachsene "höhere Ziele" anstreben wird! "Ich möchte, dass meine Lili gebildet und klug sein will und stolz auf diese Dinge ist", ergänzte die Herzogin.

Die Worte über die Zukunft ihrer Tochter scheinen nicht verwunderlich, denn in derselben Folge sprach Meghan über ihre Vergangenheit – und warum sie vor Jahren das Format "Deal or No Deal" verließ: "Wir bekamen sogar jede Woche Gutscheine für Bräunungsspray, weil es eine sehr genaue Vorstellung davon gab, wie wir aussehen sollten. Es ging nur um Schönheit und nicht unbedingt um Köpfchen."

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

