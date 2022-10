Mit Kanye? So feierte Kim Kardashian ihren 42. Geburtstag

Kim Kardashian (42) genoss ihren Ehrentag im Kreise der ganzen Familie! Der Realitystar ist derzeit als Single-Mama glücklich. Sie trennte sich erst vor wenigen Wochen von Comedian Pete Davidson (28). Aber das scheint sie bereits verarbeitet zu haben und verbringt umso mehr Zeit mit ihren vier Kindern. Gestern war ihr 42. Geburtstag – und den hat Kim ganz entspannt verbracht!

Wie unter anderem Daily Mail berichtete, ließ Kim ihren Ehrentag am späten Freitagnachmittag gemeinsam mit ihren Kindern ausklingen. Die Vierfachmutter wurde zusammen mit ihrem Sohn Saint auf dem Weg zu einem Basketballspiel ihrer ältesten Tochter North gesichtet. Kim schlenderte im schlichten schwarzen Jumpsuit und Flip-Flops in die Sporthalle und begrüßte die Fotografen strahlend. Bei dem Spiel schaute schließlich auch ihr Ex-Mann Kanye West (45) vorbei, in erster Linie aber wohl um seine Tochter zu unterstützen.

Ob es vor dem Spiel eine große Party zu Kims Ehren gab, ist nicht klar. Aber ihre Mama Kris Jenner (66) nahm ihren Geburtstag zum Anlass, um ihrer Tochter liebevolle Worte zu schicken. "Du bist immer noch mein kleines Mädchen und gleichzeitig die stärkste Frau, die ich kenne", schrieb sie im Netz und zeigte so, wie stolz sie ist. Und auch North gratulierte mit einem lustigen TikTok-Video.

Snorlax / MEGA Kanye West bei einem Basketballspiel seiner Tochter, Oktober 2022

@CelebCandidly/ Snorlax / MEGA Kim Kardashian und ihr Sohn Saint

@CelebCandidly/ Snorlax / MEGA Kim Kardashian, Realitystar

