Ein Grund zur Sorge? Billie Eilish mit Blutergüssen am Bein

Hat Billie Eilish (20) sich etwa verletzt? Die Sängerin dürfte gerade überglücklich sein, denn sie soll mit dem Musiker Jesse Rutherford (31) frisch in einer Beziehung sein. Die beiden wurden schon mehrfach zusammen gesichtet. Auch wenn der Popstar mit dem neuen Mann an seiner Seite sehr zufrieden wirkt, gab es für die Fans jetzt offenbar Grund zur Sorge: Aktuelle Bilder zeigen Billie mit einer Menge Blutergüssen an den Beinen!

Billie wurde vor ihrem Fitnessstudio in einem ungewohnt freizügigen Look fotografiert. Ihre kurze Sporthose ermöglichte einen Blick auf ihre Beine und was die Fans da zu sehen bekamen, gefiel ihnen gar nicht. Auf ihrem Oberschenkel prangten drei große blaue Flecken. Ein Grund zur Sorge? Billie jedenfalls schenkte den Fotografen ein strahlendes Lächeln, als wolle sie signalisieren, dass alles in bester Ordnung sei. Vielleicht sind die Gründe für die Verfärbungen also auch ganz harmlos.

Billies Fans gerieten zuletzt wegen ihrer möglichen Beziehung zu Jesse in Aufruhr. Dass der Musiker elf Jahre älter ist als die gerade einmal 20 Jahre alte US-Amerikanerin, beunruhigt viele ihrer Fans. Auf Twitter erklärten einige Follower, dass sie es bedenklich fänden, wenn ein 31-jähriger Mann Interesse an einem Mädchen in Billies Alter hat.

MEGA Billie Eilish, Sängerin

Getty Images Billie Eilish im Juni 2022

Getty Images Jesse Rutherford, Sänger

