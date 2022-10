Geht da mehr? Billie Eilish knutscht mit Jesse Rutherford

Ist das ein neuer Hinweis, dass Billie Eilish (20) wieder in festen Händen ist? Im Mai wurde bekannt, dass die Sängerin und Matthew Tyler Vorce kein Paar mehr sind. Mittlerweile scheint sie aber über die Trennung hinweg zu sein. Vor wenigen Tagen wurde sie beim Händchenhalten mit dem Musiker Jesse Rutherford (31) gesehen. Jetzt waren die beiden erneut zusammen unterwegs und wirkten dabei ziemlich vertraut: Billie und Jesse haben sich sogar geküsst!

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die 20-Jährige in Begleitung des The-Neighbourhood-Mitglieds in Los Angeles. Auf einem Bild ist zu sehen, wie Jesse seinen Arm um Billie gelegt hat, die währenddessen herzlich lacht. Auf einem weiteren legt diese wiederum ihre Hände um seinen Hals und schaut ihn verliebt an. Eine Aufnahme zeigt sogar, wie sich die Lippen der beiden berühren. Die Sänger sollen eine romantische Date-Night genossen und zuvor in einem indischen Restaurant zu Abend gegessen haben.

Was genau zwischen Jesse und Billie geht, ist nicht bekannt. Bisher hat sich keiner von ihnen dazu geäußert. Auch die Promiflash-Leser sind sich noch nicht sicher, ob die beiden ein Paar sind. Wie aus einer Umfrage [Stand 19. Oktober 2022, 22:50 Uhr] hervorgeht, glauben 51,3 Prozent der Teilnehmer, dass die "Bad Guy"-Interpretin und der Songwriter zusammen sind. 48,7 Prozent vermuten hingegen, dass sie nur gute Freunde seien. Denkt ihr, dass sich die beiden bald zu den Gerüchten äußern? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei der Met Gala 2022

Anzeige

Getty Images Jesse Rutherford, Sänger

Anzeige

Getty Images Billie Eilish im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de