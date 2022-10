Für Rotschöpfe: Bringt Ed Sheeran eigene Sonnencreme raus?

Macht sich Ed Sheeran (31) jetzt einen Namen in der Kosmetikindustrie? Der Sänger ist eigentlich nur bekannt dafür, Musik zu machen. Mit Songs wie "Shape of You" oder "I Don't Care" lässt er Millionen Fanherzen höherschlagen und ergatterte bereits Dutzende Preise. Könnte er bald ein neues Geschäftsfeld erschließen? Ed deutet jetzt an, eine neue Sommercreme-Serie auf den Markt bringen zu wollen!

Der 31-Jährige gab im Gespräch mit The Mirror zu, dass er gerne eine Sonnencreme-Linie mit dem Faktor 70 herausbringen würde. Er erklärte, dass sein heller Teint für das Marketing von Vorteil sei und entwickelte die Idee, sein Gesicht auf die Verpackungen drucken zu lassen. Dann ruderte der "Thinking Out Loud"-Interpret aber schnell zurück und witzelte, dass es bloß ein Scherz gewesen sei.

Trotzdem ist Ed in den letzten Jahren ein echter Investor geworden. Er hat sich neben der Musik ein umfangreiches Portfolio aufgebaut. Er ist laut "The Mirror" beispielsweise im Besitz eines Londoner Pubs, eines Kunsthandels und ihm soll sogar eine Management-Firma gehören.

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran im November 2021 in New York City

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran im November 2021

Anzeige

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de