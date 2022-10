"Masked Singer"-Mamba war Therapie für Felix von Jascheroff!

The Masked Singer wurde zur therapeutischen Einrichtung! In der vierten Show am gestrigen Abend musste sich die Black Mamba den anderen Masken geschlagen geben. Die Zuschauer hatten das schon geahnt – und auch wer sich unter dem Kostüm verbirgt, wurde schon vermutet: GZSZ-Star Felix von Jascheroff (40) steckte tatsächlich in der schwarzen Schlange. Doch das Kostüm hatte für ihn noch eine zweite Funktion: Felix hat nämlich eine Schlangenphobie!

Als Felix am Ende der Show den Kopf seines Kostüms abnehmen durfte, schien er fast erleichtert. "Die größte Angst, die ich habe, ist die vor Schlangen", erklärte er dem Rateteam. Dass seine Maske dann ausgerechnet eine Schlange war, hätte für den Schauspieler eine echte Herausforderung sein können. Stattdessen scheint sie ihm über seine Angst hinweggeholfen zu haben: "Das hier war eine Therapie für mich, ich denke, die habe ich ganz gut gemeistert."

Felix' aufwendiges Black-Mamba-Kostüm habe ihm während der Show dennoch einige Probleme bereitet. Unter anderem der ausladende Kopf habe ihn bei seinen Choreografien behindert. Traurig sei er von dem Ausscheiden kurz dem Halbfinale aber nicht: "Enttäuscht bin ich nicht, aber ich wäre gerne noch geblieben." Er habe noch einen besonderen Auftritt geplant, den er jetzt leider nicht mehr auf die Bühne bringen kann.

ProSieben/Willi Weber Felix von Jascheroff bei "The Masked Singer" 2022

ProSieben/Willi Weber Black Mamba, "The Masked Singer"-Kostüm 2022

RTL GZSZ-Star Felix von Jascheroff

