Training und Fast Food: So stärkt Ed Sheeran seine Psyche

Ed Sheeran (31) weiß, was ihm guttut. Der Brite zählt zu den derzeit erfolgreichsten Sängern der Welt und hat mit seiner Musikkarriere alle Hände voll zu tun. Im Jahr 2021 war er sogar der meistgehörte Künstler und sein Hit "Bad Habits" der meistgespielte Song. Dieser Erfolg bringt aber auch eine Menge Stress mit sich. Um einem Burn-out zu entgehen, hat Ed aber einen Weg für sich gefunden.

Im Interview "The Morning Mash Up" erzählte der 31-Jährige, wie er vor allem auf Tour dafür sorge, dass er sich wohlfühlt. Der Künstler esse oft seine Lieblingsspeise und trainiere auch eine Menge. "Wenn man das isst, was man wirklich essen möchte, aber auch Sport treibt und so aussieht, wie man aussehen möchte. Ich denke, das ist ein gutes Gleichgewicht", erklärte der "Perfect"-Interpret. Somit esse er gerne Fast Food, Curry oder trinke guten Wein: "Ich liebe all die Dinge, die schlecht für dich sind, wenn du nicht trainierst. Aber ich glaube, ich würde verrückt werden, wenn ich die ganze Zeit bloß keine Kohlenhydrate zu mir nehmen dürfte", meinte Ed.

Derzeit trete der zweifache Vater auch seltener auf. Im Moment gebe er nur noch Konzerte an den Wochenenden. "Als ich auf Arena-Touren war, habe ich vier Shows hintereinander gespielt, dann ein Tag frei. Vier Shows hintereinander, ein Tag frei", berichtete er. Dabei sei ihm aber bewusst, wie wichtig eine gesunde Psyche ist: "Dein mentales Wohlbefinden ist das Wichtigste."

Getty Images Ed Sheeran bei den MTV European Music Awards 2021

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Ed Sheeran bei den BRIT Awards 2022

