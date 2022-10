Verarbeitet Shakira mit diesem Musikclip die Piqué-Trennung?

Thematisiert Shakira (45) in ihrem neuen Musikprojekt die Trennung von Gerard Piqué (35)? Im Juni bestätigte die Sängerin die Trennung von dem Profifußballer. Angeblich soll der Kicker untreu gewesen sein. Die Künstlerin hat diese Gerüchte nie bestätigt und gab als Grund an, ständig zurückgesteckt und sogar ihre Karriere für ihn aufgegeben zu haben. Jetzt widmet sie sich aber wieder der Musik und brachte einen neuen Song heraus. In dem Lied und auch in dem zugehörigen Clip scheint Shakira das Liebes-Aus mit Piqué zu verarbeiten...

