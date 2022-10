Was geht denn da? Kim Kardashian hatte Hotelnacht mit Pete

Könnte es bei Kim Kardashian (42) und Pete Davidson (28) ein Liebes-Comeback geben? Kurz nach ihrer Scheidung von Rapper Kanye West (45) wurden die Unternehmerin und der Comedian ein Paar. Eine Zeit lang schienen sie glücklich, doch ihre Beziehung zerbrach. Die Unternehmerin betonte aber, dass ihre Verbindung zu dem Saturday Night Live-Star noch sehr gut sei. Und jetzt scheinen Kim und Pete auch wieder Zeit miteinander verbracht zu haben!

Wie The Sun berichtete, sollen Kim und Pete sogar eine gemeinsame Nacht in einem Hotel in New York City verbracht haben. "Pete besuchte Kim in ihrem Zimmer und am nächsten Tag wurde sie dabei gesehen, wie sie verkleidet das Hotel durch einen Hinterausgang verließ", erklärte eine Quelle. Das Reality-Sternchen soll dann in einen schwarzen Escalade gestiegen sein, um Pete auf Staten Island zu besuchen. Das Ganze sei nach der Paris Fashion Week geschehen – die 42-Jährige flog anscheinend direkt in die US-amerikanische Metropole, um ihren Ex-Freund zu sehen, der wegen Dreharbeiten in der Stadt war.

Sowohl Kim als auch Pete gaben zu dieser Nacht bisher kein Statement ab, aber es ist bekannt, dass sie schon länger wieder Kontakt haben sollen. Nachdem Kims Ex-Mann Kanye in den letzten Wochen immer mehr in die Kritik geriet, soll Pete seiner Ex mehrfach geschrieben haben. Er habe ihr versichert, dass er als Freund immer für sie da sei und sich wegen der Situation um sie sorge.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Juli 2022

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

